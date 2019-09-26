Кинематографу России могут дать более 22 млрд рублей

В проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов указан объем финансирования на отечественную киноиндустрию. На сохранение и развитие кинематографии планируется выделить более 22,6 миллиарда рублей.

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Согласно опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов документу, в 2020 на поддержку российского кинематографа могу дать более 6,3 миллиарда рублей. С каждым годом размер субсидий будет расти. В 2021 году он составит свыше 7,7 миллиарда, а в 2022 году — более 8,4 миллиарда рублей.

В течение следующих трех лет около 8,7 миллиарда рублей планируется направить на поддержку производства анимационных фильмов. Цирковым организациям в течение того же срока выделят 3,6 миллиарда рублей.