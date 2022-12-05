Деньги 05 декабря 2022, 09:15 Киевский режим решил присвоить Альфа-Банк Советник главы офиса президента Украины Подоляк объявил о национализации Альфа-Банка РИА «Новости»

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Власти начали процедуру национализации местного Альфа-Банка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил в эфире федерального телемарафона, что кредитная организация уже получила новое название и скоро перейдет в собственность киевского режима. Об этом рассказал ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о компании «Альфа-Банк Украина», которая после ребрендинга стала называться Сенс банком. Михаил Подоляк сказал, что началась национализация кредитной организации. Он считает, она пройдет легче, чем переход Приватбанка в руки киевского режима в 2016 году, потому что у него гораздо меньше вкладчиков — физических лиц.

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Компания «Альфа-Банк Украина» стала АО «Сенс Банк» 1 декабря, когда изменения внесли в уставные документы и государственный реестр. В пресс-службе объявили, что вкладчикам не придется заново открывать счета или перевыпускать свои пластиковые карты, компания стала правопреемником прежнего банка.

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Ранее на Украине национализировали предприятие «Мотор Сич». Beijing Skyrizon от имени китайских инвесторов обвинила киевский режим в грабеже и притеснении.