Кибермошенники применили схему «Мамонт» для обмана покупателей IKEA

Прощальная распродажа IKEA пошла не по плану, и в России активизировались мошенники. Они обманывают покупателей по стандартной схеме, которая носит название «Мамонт» (Fake courier), рассказал «Известиям» руководитель Центра реагирования на инциденты Group-IB Александр Калинин.

Впервые массово применять этот метод обмана в России мошенники начали три года назад, но особенно много случаев произошло во время пандемии, когда люди стали чаще заказывать услуги доставки. Суть «Мамонта» в том, что мошенник выкладывает фейковое с заниженной ценой, скидками, сообщением о якобы большом спросе. Затем он отправляет жертве фишинговую ссылку на оплату, полностью копирующую сайт-оригинал, считывает данные о его счетах и забирает деньги.

«Жертву могут обмануть дважды — еще и при попытке оформления возврата», — предупредил Александр Калинин.

Специалисты обнаружили некоторые домены, созданные под IKEA, напрямую связанные с ресурсами, которые до этого использовались для кражи денег. Сами пользователи тоже начали обращаться за помощью. Специалист в качестве примера привел два типичных случая. В первом жертва откликнулась на объявление о распродаже товаров IKEA на популярном сайте и получила фишинговую ссылку на поддельный сайт, во втором ей отправили личное сообщение в популярной соцсети. Мошенник представился сотрудником магазина и предложил перейти в чат с товарами из IKEA. Впоследствии покупателю также отправили фишинговую ссылку на оплату.

Распродажа IKEA проходит в два этапа. Сначала остатки могли раскупить сотрудники, теперь все желающие, но уже онлайн. Сайт магазина сбоит, из-за большого количества покупателей на нем ввели электронную очередь, отключили личный кабинет, приостановили доставку и самовывоз в Москве и Санкт-Петербурге. Работники организовали флешмоб против увольнения из IKEA, а «Общественная потребительская инициатива» подала к компании иск.