Деньги 24 июля 2023, 14:19 «Казпочта» перестала принимать и отправлять переводы в системе «Юнистрим» ТАСС: «Казпочта» приостановила обслуживание переводов в «Юнистриме» из-за санкций РИА «Новости»

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Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» приостановил прием и отправление переводов в российской платежной системе «Юнистрим». Об этом сказали ТАСС в кол-центре «Казпочты».

«С 20 июля временно приостановили обслуживание переводов „Юнистрим“ из-за санкций», — сообщила оператор.

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Сотрудница кол-центра не смогла сказать, когда «Казпочта» снова начнет принимать и отправлять переводы в российской системе.

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан 20 июля. Под ограничения попали пять кредитных организаций, в том числе «Юнистрим» и банк «Тинькофф». В Соединенных Штатах надеются, что новые санкции ограничат доступ России к мировой финансовой системе.

Карты китайской платежной системы UnionPay, выданные банком «Тинькофф», перестали работать вне России. В связи с этим экономист Евгений Змиев посоветовал туристам, выезжающим из страны, брать с собой наличную валюту.