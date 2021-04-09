Каждый второй россиян заявил о готовности пользоваться цифровым рублем

Эксперты выяснили, что каждый второй житель России хотел бы использовать цифровой рубль, который разрабатывает ЦБ РФ. Тем не менее каждый пятый категорически против цифровой валюты. Это следует из данных опроса, который провел Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

«Точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов. Еще 36% опрошенных дали ответ „скорее, да“. Негативно настроены только 38% респондентов, из которых только 22% категорически отказываются использовать цифровой рубль (дали ответ „Нет, точно не буду использовать“)», — процитировал ТАСС текст исследования

По словам руководителя направления исследований Центра Егора Кривошея, цифровой рубль так востребован, потому что россияне привыкли к инновациям. Около 70-80% жителей нашей страны пользуются финансовыми инновациями. Речь идет о мобильных сайтах, приложениях, бесконтактной оплате и других технологиях.

Те, кто не хотят пользоваться цифровой валютой, по мнению руководителя, просто привыкли к наличным деньгам, а также слабо доверяют технологиям и банковской системе.

Центробанк РФ намерен начать тестирование цифрового рубля уже в следующем году. До конца 2021 года будет разработан его прототип. Банк России не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифрового рубля на счетах.