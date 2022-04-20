Каждый третий россиянин ожидает улучшения финансового положения до конца года

Каждый третий россиянин убежден, что до конца года его финансовое положение улучшится. Результаты исследования платформы для удаленной работы Zlaker привело РИА «Новости».

«Треть россиян (35,6%) считают, что их финансовое положение к концу 2022 года окажется лучше, чем сейчас. Из них половина верят, что улучшение будет значительным», — сообщается в материалах исследования.

В то же время, 22,3% считают, что уровень их финансового благополучия останется на прежнем уровне, 42,1% не сомневаются, что станет только хуже.

Несмотря на это, авторы исследования отмечают, что россияне к личным финансовым перспективам относятся лучше, чем к будущему экономики страны в целом. Ухудшения экономической ситуации в России ожидают 56,9% респондентов, противоположная точка зрения у 27,3%. Тех, кто думает, что все останется без изменений, насчитали 15,8%.

Ранее сообщалось, что, по мнению россиян, достойной пенсией можно называть сумму 45 300 рублей в месяц. Это на 5% больше той суммы, которую граждане называли в рамках исследования в ноябре 2021 года.