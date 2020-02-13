Каждый третий россиянин не захотел рекомендовать свой банк

Больше трети россиян недовольны банком, в котором они обслуживаются, и не стали бы его рекомендовать близким. Причем недовольство растет уже пять лет подряд и лояльность клиентов оказалась самой низкой как минимум с 2016 года.

Аналитический центр НАФИ изучил удовлетворенность россиян банками, в которых они обслуживаются. Выяснилось, что 34% недовольны финансовой организацией, не будут ее рекомендовать родственникам и друзьям и ищут ей замену, передает РБК.

Эксперты отметили, что доля сторонников своих банков практически не изменилась, зато выросло число тех, кто из нейтрального отношения перешел к критическому: доля критиков увеличилась на 10%.

«С одной стороны, растет грамотность потребителя: все больше и чаще люди читают о банках и их продуктах в интернете, сравнивают условия и тарифы на банковских порталах, обмениваются отзывами. Накапливается и опыт личного сотрудничества с разными банками. Все это позволяет человеку более объективно и критически оценивать банки и их предложения, легко „переключаться“ между ними», — объяснил итоги исследования заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Аналитики предположили, что разница в отношении к премиальным клиентам и обычным тоже могла повлиять на итоги исследования. Они отметили, что россияне стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банках и процедуры взыскания.

В ходе исследования эксперты НАФИ просят участников опроса оценить от 1 до 10 готовность порекомендовать свой основной банк друзьям и знакомым. Этот опрос проходил в декабре 2019 года, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов.