Каждый шестой должник в России оказался пенсионером

По данным на 1 ноября 2020 года, на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций. Причем женщины и мужчины в равной степени задолжали банкам — 50 на 50.

Пенсионеров-должников насчитывается 1,3 миллиона. Соответственно, на них приходится 17%, или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей.

За 10 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали со всех должников 111,3 миллиарда рублей.

Ранее в Московской области заработала группа телефонного обслуживания должников. Горячая линия создана для граждан, у которых появились вопросы к службе приставов. Во время пандемии коронавируса число должников увеличилось, а штат судебных приставов остался прежним. Поэтому сроки на выполнение работы выросли, дозвониться в ФССП стало намного труднее.