Опрос показал, что каждый пятый россиянин старше 18 лет берет деньги у родителей. При этом считают, что помогать надо родителям, более 50% взрослых жителей страны. Об этом говорят данные одного из сервисов поиска работы, сообщил РБК.

Большая часть (55%) россиян, принявших участие в опросе, считают, что взрослые дети обязательно должны поддерживать своих родителей материально. Но 35% считают, что родителям нужно помогать, только если они находятся в сложной финансовой ситуации. При этом 22% опрошенных заявили, что постоянно помогают родителям деньгами.

О том, что родителям нужно помогать при любых условиях, чаще говорили мужчины (58%), чем женщины (52%). Среди молодежи до 24 лет такой же точки зрения придерживаются 69% респондентов. С ними согласны и 64% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц.

Каждый десятый признался, что очень редко помогает родителям. А 18% взрослых россиян заявили, что родители, наоборот, помогают им.

Опрос проводился в первую неделю апреля. В нем приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих во всех частях страны.

По результатам другого опроса только 9% россиян довольны размером своей зарплаты.