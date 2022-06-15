Каждый пятый российский предприниматель обратился за снижением налоговой нагрузки

Каждый пятый представитель микро- и малого бизнеса в России обратился за снижением налоговой нагрузки. Такой информацией поделилась директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова со ссылкой на данные проведенного в начале июня исследования. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнула, что на кредитные каникулы вышли 16% бизнесменов. При этом 13% взяли кредит на льготных условиях, а 10% занялись снижением административной нагрузки.

В исследовании приняли участие 500 респондентов.