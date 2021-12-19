Каждый десятый житель России собрался отмечать Новый год в кредит

В России каждый десятый оказался готов взять кредит перед Новым годом, чтобы купить подарки и накрыть праздничный стол. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился сайт kp.ru.

Среди россиян, готовящихся встречать Новый год с новыми кредитами, более половины (56%) собираются занять у банка, чтобы купить подарки. Более трети (36%) сказали, что заем поможет им обеспечить все, что нужно для новогоднего стола.

Каждый четвертый (23%) потратился бы на путешествия. А 15% признались, что спустили бы кредит на развлечения. Для 8% опрошенных интереснее зимние виды спорта.

Не более 50 тысяч рублей взяли бы в кредит 38% респондентов. Четверть россиян устроила бы сумма в пределах 100 тысяч рублей. Каждому пятому хотелось бы оформить кредит на четверть миллиона. Остальные рассчитывают, что им одобрят 150–250 тысяч.

Из тех, кто ожидает 13-ю зарплату, 20% признались, что потратят ее как раз на платежи по кредитам и раздачу долгов. Аналитики SuperJob отметили, что в прошлом году таким же образом поступили только 14% получателей годовой премии. Но некоторым все же удается отложить деньги, во что-то вложить их, потратить на семью, подарки, ремонт, путевки.

Ранее опрос ТАСС показал, что только 20% россиян хотели бы получить в подарок деньги.

Россиян также предупредили, что после Нового года ставки по кредитам вырастут.