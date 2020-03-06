Каждый десятый российский банк может обанкротиться

Список проблемных банков агентство не раскрыло. По данным Банка России, на 1 января в стране действовали 442 кредитные организации. Агентство оценивало 402 из них — те, которые раскрывают отчетность на сайте ЦБ.

При этом аналитики отмечают, что в прошлом году регулятор значительно замедлил темпы отзыва банковских лицензий — на 40% по сравнению с 2018 годом.

«На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28», — рассказал сотрудник «Эксперт РА».

В новую группу риска попали главным образом небольшие банки без определенной бизнес-модели. Большинство из них находятся в московском регионе, уточнили в агентстве.

На прошлой неделе в Лондоне задержали основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. США добиваются его экстрадиции, подозревая в налоговых преступлениях. Банкиру грозит до шести лет заключения.