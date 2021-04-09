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    09 апреля 2021, 08:58

    Каждый десятый россиянин заявил, что доволен зарплатой

    Анастасия Калинина

    Аналитики выяснили, что только 9% жителей России довольны свей зарплатой. Четверть опрошенных хотят, чтобы она была выше более чем на 50 тысяч рублей. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».

    Каждый десятый россиянин заявил, что доволен зарплатой

    «Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России», — передало РИА «Новости» текст исследования.

    Также четверть опрошенных хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20–30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10–20 тысяч. И только 7% респондентов рассчитывают на повышение размером до 10 тысяч рублей.

    По данным опроса, лишь 7% респондентов в первом квартале этого года получили долгожданное повышение заработной платы. Еще 1% вдобавок получили повышение в должности. Также 1% опрошенных повысили в должности, но зарплату оставили прежнюю.

    Все остальные остались без одного и без другого. Но каждый пятый не теряет надежды и ожидает, что приятное событие на работе может произойти уже во втором квартале.

    Опрос проходил в апреле, в нем приняли участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.

    Эксперты подсчитали, что в России удаленно работают свыше трех миллионов человек. Больше всего таких работников в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.