Каждый десятый россиянин заявил, что доволен зарплатой

Аналитики выяснили, что только 9% жителей России довольны свей зарплатой. Четверть опрошенных хотят, чтобы она была выше более чем на 50 тысяч рублей. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».

«Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России», — передало РИА «Новости» текст исследования.

Также четверть опрошенных хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20–30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10–20 тысяч. И только 7% респондентов рассчитывают на повышение размером до 10 тысяч рублей.

По данным опроса, лишь 7% респондентов в первом квартале этого года получили долгожданное повышение заработной платы. Еще 1% вдобавок получили повышение в должности. Также 1% опрошенных повысили в должности, но зарплату оставили прежнюю.

Все остальные остались без одного и без другого. Но каждый пятый не теряет надежды и ожидает, что приятное событие на работе может произойти уже во втором квартале.

Опрос проходил в апреле, в нем приняли участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.

Эксперты подсчитали, что в России удаленно работают свыше трех миллионов человек. Больше всего таких работников в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.