Деньги 23 декабря 2022, 10:28 Каждый десятый россиянин потратит тринадцатую зарплату на семью и подарки SuperJob: каждый седьмой россиянин отложит новогоднюю премию на черный день РИА «Новости»

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Треть россиян рассчитывают получить новогоднюю премию, и каждый седьмой отложит ее. Остальные потратят тринадцатую зарплату на семью, подарки и погасят долги, выяснил исследовательский центр сайта SuperJob.

Опрос провели с 8 по 21 декабря, в нем приняли участие 1600 работающих жителей 385 населенных пунктов по всей России. Только трое из десяти рассчитывают получить премию по итогам года. Среди них 14% отложат ее на черный день, 13% потратят на нужды семьи, 12% купят подарки, а 10% рассчитаются по кредитам и долгам.

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Каждый одиннадцатый, или 9% опрошенных, решил устроить на эти деньги путешествие, 7% — купить что-то личное. Еще 6% потратят премию на текущие расходы, 4% — на ремонт и образование, 3% — на еду, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники. Только 1% приобретет гаджеты.

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Среди мужчин втрое больше тех, кто решил отложить тринадцатую зарплату. Они также чаще тратят деньги на ремонт, еду и погашение кредитов. Больше женщин, чем мужчин, сказали, что купят на премию что-то для семьи, подарки другим или себе, оплатят образование и текущие расходы.