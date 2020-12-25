Каждая пятая бедная семья России не получила госпомощь — Счетная палата
Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам анализа госполитики, направленной на снижение бедности.
Российские семьи, в которых на одного человека приходится меньше прожиточного минимума, получили только 22-26% от всего объема социальной поддержки. При этом 19-20% таких россиян ни разу не получили выплаты за четыре года — с 2014 по 2018.
Счетная палата отметила, что нацпроекты и госпрограммы не обеспечивали достижение национальных целей по росту реальных доходов и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году даже без учета последствий коронавируса. Аудиторы уверены, что систему нужно реформировать: каждая выплата должна повышать уровень доходов получателей, если ей не удается с этим справиться, ее необходимо заменить. В первую очередь нужно ориентироваться на уязвимые категории населения, в том числе те, кто еще не является бедными, но рискует ими стать.
В ведомстве сообщили, что на социальную помощь госбюджет тратит 2,8% ВВП — это более трех триллионов рублей в 2019 году. Много малоиимущих не получают выплаты по ряду проблем — в их числе недостаточная информированность населения о мерах поддержки, а также сложная процедура получения госпомощи. Кроме того, из-за необходимости официального подтверждения дохода, многие автоматически не могут получить помощь.