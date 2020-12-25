Около 20% бедных семей в России не получили ни одной социальной выплаты за 2014–2020 годы. Несмотря на то, что в этом году охват господдержки вырос, на долгосрочный эффект рассчитывать не стоит, потому что временные меры не смогут его обеспечить.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам анализа госполитики, направленной на снижение бедности.

Российские семьи, в которых на одного человека приходится меньше прожиточного минимума, получили только 22-26% от всего объема социальной поддержки. При этом 19-20% таких россиян ни разу не получили выплаты за четыре года — с 2014 по 2018.

Счетная палата отметила, что нацпроекты и госпрограммы не обеспечивали достижение национальных целей по росту реальных доходов и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году даже без учета последствий коронавируса. Аудиторы уверены, что систему нужно реформировать: каждая выплата должна повышать уровень доходов получателей, если ей не удается с этим справиться, ее необходимо заменить. В первую очередь нужно ориентироваться на уязвимые категории населения, в том числе те, кто еще не является бедными, но рискует ими стать.

В ведомстве сообщили, что на социальную помощь госбюджет тратит 2,8% ВВП — это более трех триллионов рублей в 2019 году. Много малоиимущих не получают выплаты по ряду проблем — в их числе недостаточная информированность населения о мерах поддержки, а также сложная процедура получения госпомощи. Кроме того, из-за необходимости официального подтверждения дохода, многие автоматически не могут получить помощь.