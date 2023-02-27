Деньги 27 февраля 2023, 13:39 Казахстан закрыл свое торговое представительство в России Правительство Казахстана одобрило закрытие торгпредства в России РИА «Новости»

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Торговое представительство Казахстана в России закроют, потому что страны наладили взаимовыгодное сотрудничество и создали комфортные условия для бизнеса. Постановление правительства республики опубликовали в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

«Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации <…> ликвидировать», — поручил премьер-министр Алихан Смаилов.

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Работой учреждения руководило Министерство торговли и интеграции. Его пресс-служба объяснила, что торгпредство закроют за ненадобностью: Россия и Казахстан достигли высокого уровня взаимного сотрудничества, оптимизировали работу госорганов, создали условия для работы бизнеса и решения оперативных вопросов. Сотрудники ведомства усилят дипломатическое присутствие Казахстана в других странах. На работе российского торгпредства в республике решение не скажется.

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В министерстве назвали Россию основным торгово-экономическим партнером Казахстана, в нем работают около 8000 компаний и 3348 совместных предприятий. С января по ноябрь 2022 года товарооборот двух стран увеличили на 6,8% — до 23,6 миллиарда долларов.

В ближайшие дни Казахстан планировал начать перекачивать в Германию нефть по российскому трубопроводу «Дружба». ФРГ отказалась от российского сырья после введения потолка цен и запрета на поставки.