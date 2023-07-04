Деньги 04 июля 2023, 10:59 Казахстан призвал сформировать инвестиционный фонд в рамках ШОС Президент Казахстана Токаев предложил создать инвестиционный фонд в рамках ШОС

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать инвестиционный фонд внутри Шанхайской организации сотрудничества. Он выступил с такой инициативой в ходе заседания Совета глав государств ШОС.

«Казахстан в рамках предстоящего председательства в этой авторитетной организации продолжит повышать ее глобальную роль, содействовать укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС», — отметил Токаев.

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Президент Казахстана назвал одним из приоритетов обеспечение безопасности и стабильности на пространстве, которое охватывает организация. Глава республики предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к саммиту 2024 года, а также сформировать инвестиционный фонд. Кроме того, Токаев выступил с призывом принять новую стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества.

Президент России Владимир Путин присоединится к заседанию лидеров стран ШОС по видеосвязи. В пресс-службе Кремля отмечали, что главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам в ходе мероприятия.