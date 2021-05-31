Kastamonu запустила новую линию производства ламината за рекордные 4 месяца

Россияне все чаще отдают предпочтение ламинату при выборе напольного покрытия. Поэтому ведущий производитель деревообрабатывающей отрасли в России — компания Kastamonu — запустил третью линию по выпуску этого строительного материала.

«COVID-19 очень сильно влиял на бизнес. В середине прошлого года спрос сильно упал и потом очень высокий спрос появился. Мы решили очень быстро инвестировать в линию», — сказал генеральный директор Kastamonu по России Али Кылыч.

Новую линию с высокотехнологичным новым оборудованием удалось запустить за рекордные четыре месяца. С ее помощью более 30% ламината для россиян будут производить в Елабуге на заводе Kastamonu. Это увеличит импортозамещение.

Источник фото: пресс-служба компании Kastamonu

«Я думаю, [что] это самый главный момент для Российской Федерации сейчас. На своем местном сырье, местной продукции и своим гражданам. Вот то, что мы хотим делать», — отметил Кылыч.

Он добавил, что качество полученного ламината проверяют в лаборатории компании и в международных организациях. Продукция соответствует требованиям России и европейским стандартам.

Кроме того, полученный строительный материал проверяют на самом заводе: современное оборудование отслеживает качество покрытия. Если есть брак, то половица автоматически убирается с ленты. Замки тоже проверяют. Из каждой партии отбирают несколько образцов, которые отправляют на хранение. Если у покупателей будут претензии, то компания сможет найти образец нужной партии и проверит качество продукции.

Запуск третьей линии поможет компании производить 45 миллионов квадратных метров в год. Такого количество стройматериала хватит примерно для одного миллиона однокомнатных квартир. Kastamonu сейчас находится на четвертом месте по Европе и на шестом в мире по объему деревообработки. В планах компании расширить географию поставок как в России, так и за рубежом.