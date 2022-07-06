Каспийский трубопроводный консорциум обжалует решение суда о приостановке работы на месяц

За нарушение плана ликвидации разливов районный суд Новороссийска приостановил работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней. Компания планирует обжаловать это решение, сообщили «Известия».

Райсуд Новороссийска удовлетворил требование Ространснадзора и вынес 5 июля постановление о приостановке работы КТК на 30 суток за нарушение плана ликвидации разливов. В пресс-службе компании отметили, что работают в российском правовом поле, поэтому сделают это, но будут обжаловать решение суда.

В марте оборудование морского терминала у берегов Новороссийска, который используется для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки, пострадало из-за шторма. Позднее Росприроднадзор выявил в работе Каспийского трубопроводного консорциума около 100 нарушений. В июле компания объявила, что три имеющихся в распоряжении КТК выносных причальных устройства находятся в работоспособном состоянии и готовы к штатной эксплуатации.