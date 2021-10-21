Кашин призвал увеличить расходы страны

Расходы на развитие сельское хозяйство и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия необходимо увеличить. Заложенных на 2022–2024 годы недостаточно для реализации всех планов. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, передала «Парламентская газета».

«В 2019 году финансирование программы развития сельского хозяйства и продовольственных рынков было 311 млрд рублей. За это время цена на удобрения, технические средства, горюче-смазочные материалы резко возросла», — отметил политик в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что стоимость российского комбайна составляет 11 миллионов рублей. При этом цена на удобрения выросла в 1,8-1,9 раза. По его словам, сейчас страна нуждается в технике для просушки зерна.