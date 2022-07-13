Карты «Мир» захотели принимать еще в одной стране

Россия и Объединенные Арабские Эмираты начали обсуждать соглашение по использованию карт платежной системы «Мир» в ОАЭ. Рабочие группы обеих стран уже приступили к переговорам.

Глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби рассказал ТАСС, что встречи между Москвой и Абу-Даби проводят регулярно. В них принимают участие представители центральных банков и банковского сектора двух государств.

«Мы надеемся, что использование карт „Мир“ будет возможно после создания соглашения о сотрудничестве», — отметил дипломат, выразив надежду на положительное заключение рабочей группы.

Аль-Кетби добавил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество России и ОАЭ в финансовой сфере.

Сейчас карты «Мир» принимают в 10 иностранных государств. Снимать наличные и расплачиваться за покупки можно в Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии.