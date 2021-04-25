Карты «Мир» появятся в Apple Pay

В конце апреля российские банки смогут подключить карты платежной системы «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Однако подключение к системе будет правом, а не обязанностью для кредитных организаций.

Однако эксперты полагают, что банки будут внедрять эту возможность, так как это дополнительное конкурентное преимущество, сообщил РЕН ТВ.

«Для платежных систем использование Apple Pay — одно из конкурентных преимуществ. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств Apple вынуждены переводить деньги с карт „Мир“ на карты международных платежных систем», — объяснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Ранее СМИ писали, что банкам смогут предоставить такую возможность в Apple Pay с 27 апреля. Планы по реализации функционала Apple Pay с картами «Мир» журналистам подтвердили в Газпромбанке и Промсвязьбанке и ВТБ. Пока «Мир» можно подключить к мобильным сервисам Mir Pay и Samsung Pay, доступным в смартфонах на Android.