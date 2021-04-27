Карты «Мир» подключат к платежной системе Apple Pay с 27 апреля

Начиная с 27 апреля российские банки смогут подключать карты «Мир» к платежной системе Apple Pay. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Сейчас пользователи карты «Мир» могут произвести оплату с помощью приложений Mir Pay и Samsung Pay. Эти программы работают на операционной системе Android. С 27 апреля банки получат возможность подключить карты «Мир» к сервису Apple Pay. Воспользоваться функционалом планируют ВТБ, ПСБ, «Открытие», Росбанк, РСХБ и УБРиР.

«Опция по добавлению в Apple Pay карты „Мир“ расширит возможности проведения токенизированных операций для владельцев iPhone. Сейчас доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием приложений Pay, достигает 60–70% в общем объеме трансакций, и их востребованность растет», — привела газета «Известия» слова начальника управления «Дебетовые карты и счета» Ксении Андреевой.

Финансовая организация ожидает, что новая опция получит спрос у клиентов, добавила Андреева. По словам экспертов, развитие сервиса имеет высокий потенциал. Они отметили, что привязка к Apple Pay поставит карты «Мир» на один уровень с международными платежными системами.