Деньги 13 декабря 2023, 15:10 Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле Крупнейший банк Венесуэлы начал принимать карты «Мир» в туристических регионах Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Карты «Мир» начали принимать в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы — Banco de Venezuela. Об этом сообщила пресс-служба оператора платежной системы.

«В первую очередь к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных туристических локациях», — отметили в компании.

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Пресс-служба уточнила, что речь идет о Столичном округе, Боливаре, а также о штате Нуэва-Эспарта, состоящем из островов Маргарита, Коче и Кубагуа. Российские путешественники смогут расплачиваться картами «Мир» в магазинах, отелях и ресторанах, которые обслуживает Banco de Venezuela. Список банков-партнеров российской платежной системы в Венесуэле продолжит расширяться, подытожила пресс-служба.

Ранее банковские карты «Мир» начали принимать на Кубе. В первую очередь ими можно расплатиться в самых популярных туристических зонах, в том числе в Гаване и Варадеро.