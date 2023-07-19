Деньги 19 июля 2023, 13:45 Карты «Мир» начали принимать к оплате на острове Венесуэлы Посол РФ в Венесуэле заявил, что на острове Маргарита уже можно расплатиться картой «Мир» РИА «Новости»

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На острове Маргарита в Венесуэле начали принимать платежи картами «Мир». Как сообщил ТАСС, об этом рассказал посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

В Каракасе, уточнил дипломат, работа идет пока в тестовом режиме.

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«На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приему платежей [картами „Мир“]», — отметил Мелик-Багдасаров.

В начале июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина отмечала, что в Центробанке планируют вывести карты «Мир» в пять-шесть новых государств в 2023 году.

В июне принимать «Мир» начали банки Кубы. А президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес на ПМЭФ-2023 отмечал, что в его стране тоже дали старт системе.

Расплатиться картой «Мир» можно в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.