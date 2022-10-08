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Карты «Мир» начнут принимать в Египте в ближайшие дни — СМИ

«Аш-Шурук»: российская платежная система «Мир» может заработать в Египте

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В Египте может заработать российская платежная система «Мир», сообщили источники местной газеты «Аш-Шурук». Издание отметило, что это может случиться уже в ближайшие дни.

«Источники в сфере экономики и туризма сообщили о подключении в ближайшие дни системы „Мир“ и начале операций с российской валютой в египетских банках и на туристических курортах», — написали в газете.

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Там также отметили, что на это намерение не повлияло решение Турции отказаться от работы с платежной системой «Мир» из-за возможных американских санкций.

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Ранее сообщалось, что банки Казахстана и Вьетнама вслед за турецкими кредитными организациями перестали принимать карты «Мир». Отказ может носить временный характер. Это делают для того, чтобы не оказаться отрезанными от мировой финансовой системы.

В связи с этими событиями крупнейшие российские банки порекомендовали соотечественникам запастись наличной иностранной валютой при поездках за рубеж.

Египет

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