Сбербанк анонсировал введение комиссии на переводы на карты других банков

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков, микрофинансовых и кредитных организаций через их приложения и сайты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Сбербанка.

Минимальная комиссия — 30 рублей, максимальная — 150 рублей.

Клиенты банка все так же смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тысяч рублей ежемесячно без комиссии при помощи приложения «Сбербанк Онлайн». Также перевести без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц можно буде клиентам других банков с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Ранее Сбербанк понизил ставки по ипотечным кредитам на 0,4%. Таким образом, минимальная ставка на покупку недвижимости составит 10,5% годовых, написал RT.

На этой неделе стало известно и о том, что Сбербанк и ВТБ ограничили возможность валютных переводов между российскими банками.