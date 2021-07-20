Карты American Express начали принимать в терминалах и банкоматах Сбербанка

Держатели карт American Express теперь смогут снимать деньги в банкоматах и терминалах Сбербанка. Такими картами также можно оплатить покупки в интернет-магазинах. Об этом рассказал заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Мы расширяем сеть приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка. Сейчас мы завершили первый этап интеграции и будем плавно распространять возможность использования карт на всей территории страны», — процитировал РБК Царева.

По его словам, с помощью American Express можно оплачивать покупки на интернет-площадках, а количество торговых точек и банкоматов будет расти. Царев подчеркнул, что у использующих услуги эквайринга клиентов Сбербанка появится возможность увеличить торговый оборот.

О сотрудничестве Сбербанка и American Express объявили в 2019 году. Новая опция позволит иностранным туристам чувствовать себя в России комфортно. Возможности использования таких карт на территории РФ планируют максимально расширить до конца 2022 года.