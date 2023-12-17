Деньги 17 декабря 2023, 08:48 Картонные упаковки подорожают из-за увеличения экологических сборов — СМИ Business FM: в России в 2024 году подорожает упаковка Freepik

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Цены на упаковку существенно вырастут из-за новых требований по утилизации отходов и уплаты экологического сбора. Об этом Business FM заявила директор по маркетингу и коммуникациям АО «Упаковочные системы» Елена Шуляк.

По ее словам, с 2024 года правительство повысит ставку экосбора для картонной упаковки почти в 37 раз, что вызовет подорожание по всей цепочке.

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«Мы произвели свои оценки: в первый год введения нового платежа рост цены упаковки составит порядка 15%. Это без учета инфляции, то есть чистое влияние экосбора», — отметила Шуляк.

Она предположила, что рост цены на упаковку может составить до 30%. Эксперты предупредили, что повышение экосбора приведет к уходу российских производителей с рынка, так как они не смогут конкурировать с китайскими поставщиками упаковки.

Ранее российские производители предупредили о росте цен на шоколад в следующем году. Лакомство подорожает на 20% из-за растущей стоимости какао-бобов и упаковки.