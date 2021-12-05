Картофель в России не станет дороже апельсинов, пообещали россиянам

Мнение тех экспертов, которые считают, что картофель скоро будет дороже апельсинов, ничем не обосновано. Такое окажется возможно, только если Россия целиком или почти целиком перейдет на импорт корнеплода, заявил «Прайму» профессор РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По словам эксперта, отечественный корнеплод в два-три раза дешевле апельсинов и вообще цитрусовых. А вот некоторые импортные сорта действительно почти в 2,5 раза дороже.

«По данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент», — говорит Рамазанов.

Ранее сообщалось, что России из-за новых ГОСТов к спиртным напиткам с 1 января 2022 года может резко подорожать алкоголь, а также может возникнуть дефицит спиртных напитков. На все нереализованные товары до 1 января производителю придется наклеить дополнительные стикер с указанием новых данных. Эта ситуация может вызвать повышение цен на алкогольную продукцию, а также ее дефицит.