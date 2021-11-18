Картофель и капуста рекордно подскочили в цене

В этом году в России повысилась цена на картофель — она выросла почти на 72%. Кроме того, подорожали капуста (+70%) и морковь (+44%). В этом году в стране могут возникнуть проблемы с урожаем, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Ее слова передала газета «Известия».

Правительство РФ планирует закупать картофель из стран СНГ — их товар будет дешевле, чем клубни из Пакистана и Египта. По словам Оксаны Лут, в этом году отмечен недостаточно хороший урожай, связанный с непогодой. Из-за этого происходит рост цен на картофель.

«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 миллиона тон картофеля», — сообщил Минсельхоз.

Российские власти рассказали, как бороться с ростом цен на продукцию. Цены в стране не должны зависеть от мировых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.