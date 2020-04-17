Каникулы предложили устроить для НДС и НДФЛ в России

Соответствующее распоряжение направили бывшему премьер-министру, заместителю председателя Совета Безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрию Медведеву.

«Необходимо принять решение о распространении мер фискальной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции на все субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства. — Прим. ФАН) и пострадавшие отрасли. В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным, наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться», — уточнили в письме.

Председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев отметил, что администрирование и контрольно-надзорная деятельность будут излишней мерой при экономическом кризисе.

«Я считаю, что просто необходимы налоговые каникулы: по абсолютно всем налогам надо дать отсрочку по обычному заявительному характеру в электронном виде как минимум на полгода. Это должно распространяться на все отрасли, так как нет тех, которые не пострадали. И только после выхода из режима самоизоляции, когда у бизнеса пойдет выручка, необходимо принимать решение, какие налоги должны списаться, а какие — быть выплачены в последующие периоды», — пояснил Кошелев.

Некоторые аналитики предположили, что без выплат по НДС и НДФЛ государственный бюджет лишится крупной суммы.

«Такие оценки можно сформулировать только после того как будет известно, для каких категорий граждан смогут применяться данные меры, какие слои населения и с какими доходами попадут под такого рода каникулы. Но если говорить о первоначальных оценках, думаю, такие меры, введенные на полгода, могут обойтись в сумму порядка 300 миллиардов рублей. Но это, конечно, может быть очень консервативной оценкой», — подчеркнул главный аналитик финансовой компании «БКС Премьер» Антон Покатович.