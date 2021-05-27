Кампания по благоустройству дворов началась в Сургуте

Модернизация 12 дворовых территорий стартовала в Сургуте. По ним уже прошли торги. Еще по 18 объектам, которые обновят этим летом, аукцион планируют закончить к 1 июня. Об этом сообщил Infox.ru.

В сумме на обновление дворовых территорий предоставили чуть более 200 миллионов рублей. Количество выделенных средств, если сравнить с предшествующими годами, существенно больше. Вместе с тем, в данном сезоне появилось новшество в виде предоплаты подрядчикам. Фирмам будет выдан задаток в сумме 30% от всех денег, которые они получат за выполненный ремонт.