Какова вероятность финансового кризиса из-за коронавируса? Комментарий эксперта

По его мнению, этот год «будет отличаться очень существенными колебаниями», а «частично подправить ситуацию» могут решительные действия центробанков.

«Чем закончатся эти колебания на фондовых рынках, сейчас сказать невозможно. Неизбежность нельзя отвратить, но, видимо, есть консенсус по поводу того, чтобы оттягивать наступление кризиса как можно дольше», — заключил Подлевских.