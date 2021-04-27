Какова главная опасность дебетовых карт? Объяснил финансист

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал порталу News.ru, в чем заключается главная опасность дебетовых карт.

Специалист заметил, что зачастую банковские клиенты не следят за деньгами, оставшимися на дебетовой карте. Из-за подключенного овердрафта можно стать должником, уйдя в минус.

«Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счете. И уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать», — обратил внимание собеседник издания.