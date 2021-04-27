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    27 апреля 2021, 16:15

    Какова главная опасность дебетовых карт? Объяснил финансист

    Артур Блянихов

    Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал порталу News.ru, в чем заключается главная опасность дебетовых карт.

    Специалист заметил, что зачастую банковские клиенты не следят за деньгами, оставшимися на дебетовой карте. Из-за подключенного овердрафта можно стать должником, уйдя в минус.

    «Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счете. И уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать», — обратил внимание собеседник издания.