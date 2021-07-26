Какое время самое удачное для покупки валюты на отпуск? Рассказал аналитик

Аналитик Алексей Коренев обсудил с агентством «Прайм» лучшие сроки для покупки валюты перед поездкой в отпуск.

Коренев заметил, что валюту стоит покупать лишь при грамотном ведении семейного бюджета. По его словам, лучше покупать валюту на регулярной основе, поскольку деньги пригодятся для накоплений и поездок. Таким образом будет сформирован валютный портфель, а при форс-мажоре не придется продавать часть купленной валюты.

«Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным», — цитирует специалиста «Газета.ru».