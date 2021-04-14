Как выгодно открыть вклад? Рассказали в ЦБ

Перед открытием вклада нужно обязательно подробно расспросить сотрудника банка о деталях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк.

По данным сайта «Дни.ру«, в первую очередь следует задать четыре основных вопроса.

«Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? … Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? … С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т. д.?», — пояснили в ЦБ.

Также следует спросить, где в договоре прописаны эти пункты. В Банке России отметили, что многие люди слишком сильно доверяют банкам, поэтому к словам сотрудника относятся без критической оценки.