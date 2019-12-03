Как выбрать кредитную карту, чтобы дольше не платить проценты

По данным соцопросов, три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до зарплаты. Как правило, речь идет о небольших суммах: 40% говорят, что им не хватает около 10 тысяч рублей. И если взять недостающую сумму взаймы у друзей или коллег — это не ваш вариант, то при разумном подходе выходом может стать кредитная карта.

Где выгоднее завести кредитную карту? «360» сравнил условия в пяти банках: «Райффайзенбанк», «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Альфа-Банк» и МКБ.

Всем, в первую очередь интересно, сколько длится льготный период, так что сначала — о нем. Самый скромный срок из нашего списка у «Альфа-Банка» — 100 дней. А еще недавно это было одним из самых заманчивых предложений по кредиткам, ведь казалось: сто дней — куда уж больше! Но рынок развивается, условия становятся все более гибкими. 110 дней предлагают «Райффайзенбанк» и «Русский Стандарт». Еще на 10 дней больше готовы дать в «Почта Банке». Рекордные сроки в нашем рейтинге у МКБ — тут можно не платить проценты 123 дня.

По кредитному лимиту у всех пяти банков большой разброс. Меньше всего он у «Русского Стандарта» — до 300 тысяч рублей. До полумиллиона дает «Альфа-Банк», до 600 тысяч можно брать по карте «Райффайзенбанка». Уже существенно больше можно взять в МКБ — до 800 тысяч рублей, в «Почта Банке» — до полутора миллионов.

Платить с карты удобно, но иногда нужны наличные. И тут есть нюансы. При снятии с кредитки, мы говорим о снятиях в родных банках и у партнеров. Ничего нельзя снять без комиссии в «Почта Банке». В «Райффайзенбанке» и МКБ можно, но льготный период при этом заканчивается. В «Русском Стандарте» вы получите кэш без переплаты только в первые 30 дней. В «Альфа-Банке» без комиссии можно снимать до 50 тысяч рублей в месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь про годовое обслуживание. Условно дороже всего обслуживание карты банков из нашего топа выйдет в «Райффайзенбанке». Условно, потому что есть критерий бесплатности: если тратить ежемесячно с карты минимум восемь тысяч рублей, то за этот месяц оплату не берут.

В «Почта Банке» возьмут 1,2 тысячи рублей в год, почти столько же в «Русском Стандарте», всего на 10 рублей меньше. В «Альфа-Банке» обслуживание обойдется уже в два раза меньше — 590 рублей. По самой демократичной цене можно обслуживаться у МКБ — за 499 рублей в год. И приятный бонус — по кредитке этого банка можно получать кэшбэк до 5%.

Как и с любыми финансами, с кредиткой надо обращаться грамотно. И чтобы карта приносила пользу, а не была в тягость, необходимо соблюдать несколько правил. В большинстве случаев льготный период действует только на покупки по безналу, то есть условия снятий всегда надо уточнять. Также необходимо каждый месяц в течение льготного периода вносить на карту минимальную сумму.