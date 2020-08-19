Как уберечься от фальшивых денег? Объяснил маркетолог

«Невские новости» заметили, что в последнее время поддельных купюр стало появляться больше. Из-за кризиса, вызванного пандемией, активизировались фальшивомонетчики.

Чтобы не стать их жертвой, Качалов посоветовал придерживаться следующих мер профилактики: избегать отдельно стоящих банкоматов, так как злоумышленники могут устанавливать на них камеры и накладывать фальшивые панели; изучить специальные маркеры, с помощью которых можно отличить подделку от оригинала; при расчете наличными в небольших точках быть крайне внимательными.