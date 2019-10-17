Как сейчас добывают нефть? Современные технологии разведки и добычи «черного золота» продемонстрировала «Роснефть»

Чтобы сегодня добыть нефть, нужны технологии на уровне, а то и посложнее космических. Так называемые инновационные, «высокие» технологии. Нужно знать все о том, что происходит глубоко под землей, в сложнейших геологических и климатических условиях. В Москве завершилась международная конференция «Роснефти», где участники говорили о добыче трудно извлекаемых запасов нефти.

Тысяча делегатов со всего мира на международной технологической конференции «Роснефти» обмениваются опытом и ищут новые способы разведки и добычи. Нефтяники обсуждают достижения и задачи, которые ставит лидер отрасли — «Роснефть». Они называют это «вызовами». Первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон делится успехами компании за прошлый год.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из главных задач крупнейшей в России нефтяной компании сегодня — дать вторую жизнь зрелым месторождениям. К примеру, Самотлор, Юганск разрабатывались десятилетиями, еще во времена СССР. Сейчас нефти в них остается много, но добыть ее — все сложнее, необходимы новые технологии.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стремимся обеспечить доступ к остаточным запасам, также делаем упор на горизонтальное бурение взамен стандартному вертикальному — для большего охвата. У нас повсеместно есть научные центры около месторождений. Так, нам удалось „оживить“ Нефтеюганск, и то же самое мы сейчас делаем в Нижневартовске», — сказал первый вице-президент ПАО НК «Роснефть» Эрик Лирон.

Источник фото: телеканал «360»

«Несколько лет назад мы совместно с компанией „Роснефть“ применили технологию бурения двухколонных скважин. Сегодня этот подход стал фактически индустриальным стандартом. „Роснефть“ была одной из первых компаний, даже первой компанией, которая попробовала этот метод», — рассказал вице-президент по маркетингу и технологиям компании Schlumberger Артем Карапетов.

Источник фото: телеканал «360»

Сроки бурения с двухколонной скважиной сокращаются в 2 раза: с 38 до 19 суток. Только вдумайтесь: сэкономленное время — это сэкономленные тысячи киловатт энергии, и тонны буровых растворов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один проверенный годами метод — гидроразрыв пласта — обретает новые технологические решения: он становится многостадийным, что в разы увеличивает нефтеотдачу. Это способ добычи, при котором в скважину нагнетают давление до 300 атмосфер. Когда оно достигает критических величин, пласт под землей расходится трещинами. По бесконечной сети микроканалов нефть и вытягивают на поверхность насосами. Чтобы трещины не сомкнулись, внутрь закачивают специальный раствор и пропант.

Источник фото: телеканал «360»

Новые технологии дают ощутимый результат: сейчас доля трудноизвлекаемых запасов растет. Так, у «Роснефти» она составляет примерно 8,5% в общем объеме добычи.

Источник фото: телеканал «360»

Первый вице-президент «Роснефти» отметил: компания обладает собственными технологиями по работе с труднодоступными месторождениями и продолжает использовать передовые способы добычи нефти.