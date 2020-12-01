Как самому увеличить пенсию?

Какой должна быть пенсия? Онлайн-сервис по поиску работы провел опрос. В среднем жители России считают, что приличная пенсия — это примерно 40 тысяч рублей. Чуть смелее запрос у москвичей — уже 44,5 тысячи, а самые скромные мечты у жителей Набережных Челнов — им было бы достаточно получать 35 тысяч рублей в месяц.

Какой бы ни была ваша пенсия — ее всегда можно увеличить. Абсолютно законно, легально, и главное, очень просто. Разберем шесть простых способов на примере Почта Банка.

Вариант самый простой и привычный: открыть вклад и положить туда накопления. Но есть и более выгодные решения.

Например, хранить пенсию на сберегательном счете. В Почта Банке каждый месяц будет начисляться до 5% на остаток по счету. При этом, в отличие от вклада, вы в любой момент можете снять столько, сколько вам нужно. К концу года выйдет целая 13-я пенсия. Чтобы получать максимальную прибавку, нужно иметь на счету не менее 50 тысяч рублей и тратить с карты не менее 10 тысяч ежемесячно.

«Сберегательный счет в Почта Банке это базовый продукт, у него ряд преимуществ. Во-первых, он бесплатный, оформляется сразу, как ты становишься клиентом. Во-вторых, на него начисляется на сегодняшний день прекрасный процент, он конкурирует даже со вкладами. И в-третьих, ты можешь снять любую сумму, включая сумму с процентами в любой момент, и это не изменит ничего по этому продукту», — рассказала Ольга Очеретина, PR-директор Почта Банка.

Можно не только копить, но и тратить выгодно. С каждой оплаты ж/д билета, в аптеке или на заправке — можно получить кешбэк, целых 3%.

Держатели пенсионной карты Почта Банка также могут приобрести лекарства со скидкой. Для этого нужно бесплатно зарегистрироваться в программе «Мое здоровье» и получать скидку от 3% до 70%.

Кроме этого, для пенсионеров работает сервис бесплатных телефонных консультаций «Линия заботы» по медицинским, юридическим и социальным темам. Сейчас там можно получить ответы на вопросы о коронавирусе.

Услуга «Запасной кошелек». Он в данном случае виртуальный, зато деньги можно получить реальные. Допустим, вам срочно нужны деньги, а до пенсии еще далеко — занимать у знакомых и родственников не хочется. Одолжить до 10 тысяч рублей в месяц можно моментально в Почта Банке — без каких-либо процентов. Просто берете в долг и потом отдаете ровно столько, сколько одолжили. Главное, вернуть долг в течение месяца, тогда никаких комиссий или процентов не будет.

«Занимаешь 10 тысяч рублей, не обращаешься в микрофинансовые организации, которые дают средства под большой процент, не испытываешь неловкости, обращаясь к родственникам или знакомым, вот, эти деньги всегда под рукой. Таким образом мы помогаем людям вот в этот тяжелый период, который сейчас за окном», — пояснила Ольга Очеретина.

Снять наличные с карты можно в банкомате абсолютно любого банка — выбирайте тот, что ближе к вам. Если в месяц снимаемая сумма не превысит 10 тысяч рублей, то никакой комиссии нет.

Перевести пенсию в Почта Банк можно даже дистанционно. Например, оформить электронное заявление в мобильном приложении, либо попросить об этом консультанта. Идти никуда не нужно — специалист приедет к вам в любое время абсолютно бесплатно. Поможет оформить карту, подробно проконсультирует и расскажет все о банковских продуктах.

«Что касается очень важного вопроса „Как не открыть дверь мошеннику?“ — то здесь мы даем следующую рекомендацию. Первое: наш специалист, перед тем как прийти, обязательно с вами созвонится. И второе: когда он придет, потребуйте у него удостоверение личности. Будет написано, что он сотрудник Почта Банка, его имя, роспись, фамилия и ккакому городу относится наш сотрудник», — уточнила PR-директор Почта Банка.

Как видите, распоряжаться пенсией — весьма интересно и даже прибыльно. Изучайте рынок, сравнивайте и выбирайте самые выгодные для себя предложения.