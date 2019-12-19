Эксклюзивные кадры с завода «КНАУФ». Как производство гипсокартона помогает беречь природу

Облицовочное покрытие при производстве гипсокартона изготавливается из вторичного сырья — макулатуры. «КНАУФ» раскрыл для «360» секреты производства.

Источник фото: телеканал «360»

Облицовочный картон для гипсовых листов производят на заводе «КНАУФ Петроборд» в Ленинградской области. На складе 6 тысяч тонн макулатуры — такой объем перерабатывают за неделю. Превращение отходов в тонкий прочный картон начинается с отгрузки сырья на пункте приема.

Макулатуру привозят, в том числе, и из Московской области. Она приходит кипами — по сортам. Ее разбирают, проверяют на соответствие стандарту и оценивают уровень влажности — он должен быть не выше 15%. Если требования соблюдены, бумага идет на специальный транспортер, где под воздействием воды превращается в жидкую суспензию, которую затем очищают и снова сгущают. Потом она попадает в машину по производству картона.

Источник фото: телеканал «360»

Модернизация машины

Масштабную модернизацию машины по производству картона начали в 2018 году. После обновления она может выпускать облицовочного картона в 1,5 раза больше. Мощность машины по производству картона — 860 миллионов м² в год. Для сравнения — этой площадью можно покрыть весь Волгоград.

Еще один плюс модернизации — процесс стал экологичнее: на машину поставили фильтры, которые улавливают волокна на стадии производства, и таким образом снижают нагрузку на очистные сооружения.

На входе в машину — макулатура со склада, на выходе — рулоны. Кстати, одна тонна макулатуры экономит 5 м³ леса. В рулоне — целых 3 тонны, а значит сэкономлено 15 м³ древесины.

Источник фото: телеканал «360»

Завод «КНАУФ» в Красногорске

На заводе «КНАУФ» в Красногорске картон и гипсовая смесь становятся гипсокартоном. Когда листы сформованы, их отправляют в сушильную печь, складывают друг к другу лицевой стороной и отправляют на упаковку. Увеличение мощностей на заводе в Ленинградской области имеет большое значение для производства здесь, в Красногорске, — теперь «КНАУФ» перестанет закупать недостающий картон в Европе.

С запуском завода нам удастся больше локализировать производство, потому что некоторые виды картона и бумаги мы еще импортируем. С запуском новой линии весь импорт уйдет Янис Краулис гендиректор ООО «КНАУФ ГИПС», управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ.

Вот так производство помогает беречь природные ресурсы. Это круг, и замкнутый он в хорошем смысле: компания получает сырье, Московская область — реализацию вторсырья, потребитель — качественный стройматериал, а деревья — спокойное существование.