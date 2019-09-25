Работа над ошибками. Как подмосковным бизнесменам избежать штрафов Госадмтехнадзора

Торгово-промышленная палата Московской области помогает подмосковным предпринимателям устранить замечания Госадмтехнадзора, не теряя при этом деньги. Бизнесменам разъясняют, что делать, пока в силу не вступили санкции.

Избежать денежного наказания сумели уже более 4,5 тысячи предпринимателей восточных муниципалитетов региона. Нюансы обсуждают при личных встречах.

В Балашихе говорили о проблеме вывоза отходов. Представители управляющей компании из Ликино-Дулево пожаловалась на регионального оператора и на его работу со строительным мусором. В территориальном отделе Госадмтехнадзора пообещали разобраться с ситуацией и составить эффективный график вывоза.

«Нужно поднять все документы, все договоры, которые были заключены: кто же отвечает за контейнерные площадки, кто отвечает за прилегающие территории. Это очень важно знать, кто за что отвечает. Поэтому будет дано поручение территориальному отделу, и уже в течение двух дней они должны разобраться с этим вопросом», — отметил заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Также в Госадмтехнадзоре рассказали, что самые частые нарушения — это парковка на газонах и ненадлежащее содержание территорий. Только в третьем квартале этого года инспекторы выявили более тысячи подобных нарушений. Ответственному лицу за них грозит штраф, но на первый раз в основном выписывают предписание. Так восемь из 10 предпринимателей вовремя провели работу над ошибками.