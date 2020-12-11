Как не платить комиссию за переводы в другой банк?

С помощью Системы быстрых платежей, можно без комиссии перевести до 100 тысяч рублей в месяц на карты других банков, не выходя из дома. С большей суммы комиссия составит 0,5%, но не более 1500 рублей. Сервис доступен 24/7.

«Россияне могут просто и безопасно, помогать своим близким, вернуть долг друзьям, например, за оплаченный кофе, скинуться коллеге на подарок. Средства на счет поступят мгновенно», — пояснил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт.

К Системе быстрых платежей подключено уже почти две сотни банков, поэтому сервис доступен для большинства россиян. Активировать СБП можно в своем банковском приложении в разделе «переводы».

Отправить деньги можно по номеру телефона. Для этого нужно выбрать в мобильном приложении пункт «Перевод через СПБ»; счет, с которого будут списаны деньги, номер телефона и банк получателя. Затем нужно ввести сумму перевода. Списание и пополнение произойдет моментально.

Такие переводы не только мгновенны и выгодны, но и полностью безопасны. Это обеспечивается каждым банком-участником, Банком России и Национальной системой платежных карт.