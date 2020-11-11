Как накопить в пандемию? Лайфхаки от банка

По словам экспертов, пандемия сделала нас более бережливыми. Социологи подтверждают эту теорию, а многие люди доказывают на практике. Мы решили узнать, как накопить, не прекращая тратить. Все подробности в материале «360».

Недвижимость, золото и валюта: что выбрать?

Если вспомнить все советы про накопление денег, то одним из них точно будет — золото. Скупать ювелирные украшения из этого металла не стоит, а вот купить золото в банке можно. Правда именно сейчас драгметалл дешевеет на фоне роста курса доллара.

Сложно поверить, но некоторые аналитики советуют вкладывать деньги в коллекционные наборы конструктора всем известного бренда. Их цена, по ожиданиям экспертов, со временем, только растет, причем, за пару лет в 3-4 раза. Правда, минусов у способа немало: коробку открывать нельзя, собирать тоже, момента продажи ждать придется долго, да еще и покупателя-коллекционера искать самому.

Вклад, остаток на счет, кэшбэк: как в этом разобраться?

Есть вариант гораздо проще, который работает прямо сейчас — достаточно оформить банковскую карту в МКБ. В банке действует акция для всех, у кого еще не было карты МКБ. При открытии «Москарты» вам будут платить 7% годовых на остаток по счету, просто за то, что на карте есть деньги.

Участником данной акции может стать любой человек, у которого раньше в нашем банке никогда не было карточного продукта. Максимальный процент, который может получить клиент — это 7%, максимум на 300 тысяч рублей по нашему основному продукту «Москарта» с пакетом услуг «Выгодный» Татьяна Брюхина начальник управления развития карточного бизнеса МКБ.

МКБ предлагает «Москарту». 7% годовых на остаток по счету будут начисляться первые три месяца всем, кто успеет оформить карту до 31 декабря. Такой процент начисляется на сумму до 300 тысяч рублей. при соблюдении среднемесячного остатка по всем картам в рамках пакета от 30 000 рублей.

Кстати 7% предлагают не только прогрессивной молодежи, но и продвинутым пенсионерам. Новым держателям пенсионной карты МКБ «Мудрость» доступен тот же процент на остаток и даже на более выгодных условиях. Первые три месяца можно получать повышенные проценты. Требований к среднемесячному остатку по карте нет.

«Для пенсионеров у нас есть пенсионная карта „Мудрость“. Для данного продукта тоже действует акция 7% на остаток, в рамках которой мы начисляем 7% на 300 тысяч рублей. Никаких минимальных порогов нет», — уточнила Татьяна Брюхина, начальник управления развития карточного бизнеса МКБ.