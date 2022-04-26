Инвестор Миннахмедов рассказал, как лучше приобрести недвижимость

Инвестор Марсель Миннахмедов рассказал, как лучше вложить деньги в недвижимость. Об этом сообщило издание Runews.

Он отметил, что выгоднее всего приобретать жилье сейчас, пока ключевая ставка Центробанка еще не успела повыситься. Кроме того, купленная недвижимость не должна простаивать просто так.

«Время медленно, но верно снижает ее стоимость, особенно в многоквартирном доме. Поэтому в приобретении нужно жить, сдавать или продавать», — пояснил Миннахмедов.