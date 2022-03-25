Конфликты лежат в основе развития цивилизации. Такое мнение в эфире «360» высказал экономист Юрий Юденков.

Тренды будущего создают нынешние конфликты, отметил экономист.

«Именно в разрешении конфликта происходит развитие. Как конкуренция — двигатель торговли, так и конфликты — это развитие вообще цивилизации», — сказал он.

Конфликты могут иметь разный характер. Это и межгосударственные, и поведенческие, и религиозные конфликты, указал он.

«Но именно они лежат в основе развития», — высказался Юденков.

Есть и другое мнение, что тренды развития определяют ресурсные подходы.

«У вас есть ресурсы, и тот, кто хочет ими завладеть, должен сделать все, чтобы у вас их отобрать», — объяснил эксперт.

Юденков обратил внимание, что именного ресурсного подхода к конфликтам придерживаются Соединенные Штаты.

«Один из трендов. На самом деле в идеальном состоянии мышления [президента США Джо] Байдена прорывается: „Очень хорошо было бы, чтобы Россия с ее ресурсами осталась, но русских бы не было“», — сказал Юденков.

Ранее Юденков в беседе с «360» объяснил, почему россиянам не стоит торопиться брать туры в Узбекистан для оформления карт Visа и Маstеrсаrd.