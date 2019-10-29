Больше овощей и молока, новые рабочие места и инвесторы. Как изменится сельское хозяйство Подмосковья к 2021 году

В Подмосковье подвели итоги уборочной кампании 2019 года. Увеличилось количество обрабатываемых земель, а в сравнении с 2014 годом в регионе собрали в несколько раз больше овощей, масличных и зерновых культур. Также на заседании областного правительства определили дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Московской области на ближайшие два года.

Сельское хозяйство — одна из приоритетных отраслей Московской области. За последние несколько лет в регионе увеличилась площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте. Главная цель на будущее — максимально эффективно их использовать. К этому призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Мы подводим итог уборочной кампании. Сегодня этот вопрос мы дополнили перспективами развития агропромышленного комплекса. Вы помните, что мы начинали несколько лет назад с большого количества земель, которые простаивали, не работали. Сейчас абсолютное большинство земель работают. Но теперь задача следующая — максимальную эффективность, максимальную отдачу от этих земель получить», — подчеркнул глава региона.

По данным министра сельского хозяйства Московской области Андрея Разина, больше 350 тысяч гектаров земли ввели в сельхозэксплуатацию за последние пять лет.

Одной из ключевых задач развития агропромышленного комплекса Московской области является создание рабочих мест в сельской местности. Это подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов. С 2014 года в области агропромышленного комплекса создано свыше 9,8 тысячи рабочих мест. В 2019 году к завершению строительства готовится несколько предприятий, где появится порядка 890 рабочих мест. Среди них животноводческий комплекс АО «Агрофирма «Сосновка» на 1199 коров в городском округе Озеры (40 мест), 2-я очередь ООО «Луховицкие овощи» в городском округе Луховицы (650 мест), завод по производству кормов «Мустанг-Ступино» производственной мощностью (50 мест) и грибная ферма «Богородские овощи» (150 мест).

К 2021 году в регионе ожидается появление еще 12 крупных предприятий, которые обеспечат жителей Подмосковья пятью тысячами рабочих мест. Они представлены ниже.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, по прогнозам, к 2021 году объем инвестиций в основной капитал вырастет с 55 до 60 миллиардов рублей. А экспорт производимой в Подмосковье продукции принесет свыше 320 миллионов долларов.

Через два года в регионе планируют производить на 49% больше молока, на 20% — зерновых и зернобобовых культур, на 50% — масличных культур и на 60% — овощей открытого и закрытого грунта.

Источник фото: телеканал «360»

Поставленные цели могут быть достигнуты путем создания новых предприятий, вводом в оборот большей площади земель, в том числе и сложных к вводу, которые остаются Лотошинском районе, Волоколамском городском округе, Шаховской, Шатуре, Серпухове и Ликино-Дулеве. Кроме того, будут внедряться современные технологии обработки и использования сельскохозяйственных земель, а также появятся транспортные логистические агрохабы — оптово-распределительный центр «Селятино», который построят в 2023 году, индустриальный парк «Белый раст» в Дмитрове (2024) и терминально-логистический центр «Восточный» в Ногинске (2021).

С 2014 года в сфере агропромышленного комплекса создано почти 10 тысяч рабочих мест (9601) и реализовано 225 крупных проектов. Среди них тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире на 1,2 тысячи рабочих мест, «Луховицкие овощи» на 830 мест, автоматизированный мясоперерабатывающий завод «Черкизово» в Кашире и ряд других.