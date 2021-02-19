Как изменится курс доллара? Объяснил экономист

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Российской газете», что курс доллара может заметно упасть после пандемии.

Отмечается, что падение американской валюты может произойти из-за мягкой монетарной политики и больших фискальных стимулов.

«Как сами стимулы, так и вызванное ими оживление потребительской и деловой активности, приводят к усилению инфляционной динамики», — цитирует Бабина ИА Ura.ru.

Он добавил, что чем мягче денежно-кредитная политика, тем валюта становится слабее.