Есть способ сэкономить на покупке валюты. Как это сделать

Обывателю очень сложно угадать, в какой день лучше всего купить валюту, чтобы сэкономить или даже заработать на курсах. Но инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал, что людям, далеким от биржи? поможет конвертация валюты на Мосбирже в системе электронных лотовых торгов.

В интервью агентству «Прайм» он сообщил, что в банках спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на актив — прим. ред.) между курсом покупки и продажи валюты достигает 1-2 рубля.

«А при серьезных колебаниях валютных курсов спред может составлять 4-5 рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что доллары и евро, как и любую другую валюту, покупают на бирже по рыночным ценам. На их основе официальный курс формирует Банк России. Брокеры, в отличие от банков, удерживают лишь доли процента от сделки. Это небольшая комиссия.

Именно поэтому с каждым годом биржевой способ обмена валюты становится все популярнее и доступнее. Причем для обмена валюты на бирже не обязательно иметь крупную сумму — в некоторых инвестиционных мобильных приложениях можно купить от одного доллара или евро.

«Такой способ конвертации не только самый выгодный, но и самый удобный и безопасный», — сказал Александр Бахтин.

Он также напомнил, что в 20-х числах каждого месяца рубль получает поддержку со стороны налогового периода. Но это необязательно говорит о том, что в это время курс наиболее выгодный, так как могут вмешаться другие неблагоприятные факторы. Но если их нет, то валюта обойдется дешевле.