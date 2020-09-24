Есть способ сэкономить на покупке валюты. Как это сделать
В интервью агентству «Прайм» он сообщил, что в банках спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на актив — прим. ред.) между курсом покупки и продажи валюты достигает 1-2 рубля.
«А при серьезных колебаниях валютных курсов спред может составлять 4-5 рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что доллары и евро, как и любую другую валюту, покупают на бирже по рыночным ценам. На их основе официальный курс формирует Банк России. Брокеры, в отличие от банков, удерживают лишь доли процента от сделки. Это небольшая комиссия.
Именно поэтому с каждым годом биржевой способ обмена валюты становится все популярнее и доступнее. Причем для обмена валюты на бирже не обязательно иметь крупную сумму — в некоторых инвестиционных мобильных приложениях можно купить от одного доллара или евро.
«Такой способ конвертации не только самый выгодный, но и самый удобный и безопасный», — сказал Александр Бахтин.
Он также напомнил, что в 20-х числах каждого месяца рубль получает поддержку со стороны налогового периода. Но это необязательно говорит о том, что в это время курс наиболее выгодный, так как могут вмешаться другие неблагоприятные факторы. Но если их нет, то валюта обойдется дешевле.